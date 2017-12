Twintiger wurgt vader en begraaft hem in bos

Een man uit Farciennes (Henegouwen) van 21 jaar is vrijdag aangehouden omdat hij zijn vader zou vermoord hebben. Dat zegt een bron dichtbij het onderzoek. Nadat hij de verdwijning van zijn vader in scène had gezet, heeft hij nu bekend dat hij hem gewurgd heeft na een ruzie en zijn lichaam in een bos begraven heeft.

De feiten dateren van 23 december. Marouane, de zoon van het slachtoffer, verdroeg de scheiding van zijn ouders niet en verweet zijn vader dat hij de gezinswoning zou verkopen. De jongeman maakte de dag van de feiten een afspraak met zijn vader. Er zou een ruzie zijn ontstaan en de zoon wurgde daarbij zijn vader. Hij begroef het lichaam in een bos naast de N568 in Farciennes.

Sindsdien hield Marouane Yahiaoui vol dat zijn vader om onverklaarbare reden verdwenen was. Maar de onderzoekers stelden vast dat zijn verklaringen niet coherent waren. Hij en zijn moeder werden daarom opgepakt gedurende 48 uur. De politie voerde onder meer telefonieonderzoek uit. Donderdag zette ze zelfs een helikopter en speurhonden in bij zoekacties in Farciennes en Couillet, waar de vermiste man was gaan wonen na de scheiding. Maar zonder resultaat.

Autopsie

Het parket van Charleroi opende een onderzoek, zodat er extra onderzoeksdaden werden uitgevoerd. Dat leidde tot een nieuw verhoor van de zoon die, geconfronteerd met nieuwe elementen, overging tot bekentenissen. Vrijdagnamiddag werd het lichaam van vader Ahmed Yahiaoui opgegraven. Zijn autopsie gebeurde zaterdag. Marouane Yahiaoui werd aangehouden, zijn moeder vrijgelaten.