Beringen - Op de Beverlosesteenweg in Paal is zaterdagavond rond 22 uur brand uitgebroken in een huis. Het dak stond in vuur. De bewoners waren al buiten toen de brandweer van Beringen toekwam. Ook de buren waren uit veiligheid naar buiten gegaan. Van op een ladderwagen hebben brandweermannen de dakbrand geblust. De schade is groot.