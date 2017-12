Ook in Diegem staat er geen maat op Van der Poel, moedige Van Aert blijft leider in SP met luttel puntje voorsprong

Ook op zaterdagavond doet niemand Mathieu van der Poel iets. De Nederlander maakte er in Diegem, ondanks een val in de eerste ronde, opnieuw een regelrechte demonstratie van. Wout van Aert mocht mee op het podium als tweede, Laurens Sweeck werd derde. In de tussenstand van de Superprestige blijft Van Aert leider met één luttel puntje voorsprong op zijn Nederlandse rivaal.

De avondwedstrijd in Diegem kende een sensationele start. De schuine kant zorgde voor spektakel: Van der Poel knalde tegen een paaltje en viel terug naar om en bij de twintigste plaats. Gelukkig voor de Nederlander werd er vooraan nog even naar mekaar gekeken maar net toen Mathieu van der Poel op het eind van de eerste ronde opnieuw leek aan te sluiten, besloot Van Aert om te versnellen. De wereldkampioen sloeg meteen een flinke kloof, zeker toen er bij de tweede passage op de schuine kant opnieuw werd gevallen in de achtergrond. Bovendien moest Van der Poel ook nog van fiets wisselen na een lekke band. Kloof dus voor Van Aert die na twee rondes met een voorsprong van dertien seconden op Van der Poel de finish passeerde. De rest was toen al uitgeteld.

Duel, of toch niet!

Het publiek kreeg wat het wilde: een duel Van Aert versus Van der Poel. De wereldkampioen - een dag eerder al winnaar in Bredene - moest de terugkeer van Van der Poel dulden nog voor het einde van de derde ronde. De Nederlander nam meteen de leiding om er duchtig de pees op te leggen. De wedstrijd was niet eens half weg. En bij de volgende versnelling was het prijs. Van der Poel versnelde op de Regimentsberg en versierde al meteen een kloof van een vijftal seconden. De moedige Van Aert voelde de bui hangen, probeerde nog aan te klampen en hield zijn grote rivaal constant in het vizier. Helaas voor de toeschouwers kreeg de Kempenaar de kloof niet meer gedicht. Van der Poel reed soeverein naar de zege voor Van Aert en een alweer prima op dreef zijnde Laurens Sweeck. In de tussenstand verkleint Van der Poel zijn voorsprong op Van Aert tot één punt met nog twee manches te gaan, Hoogstraten en Middelkerke. In principe start Wout van Aert niet in de slotmanche in Middelkerke maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Van Aert forfait geeft voor de slotmanche als hij nog in aanmerking komt voor de eindzege in de Superprestige.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel (Ned) 2. Wout van Aert 3. Laurens Sweeck 4. Toon Aerts 5. Marcel Meisen (Dui) 6. Kevin Pauwels 7. Tom Meeusen 8. David Van der Poel (Ned) 9. Michael Boros (Tsj) 10. Quinten Hermans