De Wever lost sarcastisch facebookbericht over Francken-rel, Beke en Rutten hebben meteen antwoord klaar

Bart De Wever heeft op Facebook gereageerd op de heisa rond Theo Francken. “…en de karavaan trekt verder”, schrijft hij bij een foto van een geeuwende dromedaris. Ook Vlaams boegbeeld Ben Weyts verdedigt de staatssecretaris.

Vrijdag haalde CD&V-voorzitter Wouter Beke nog uit naar staatssecretaris Theo Francken (N-VA). “Er zijn dingen gebeurd die zelden gezien zijn”, zei hij in een interview op Radio 1 over de problemen rond Francken en de repatriëring van Soedanezen die mogelijk gefolterd zijn. Beke: “Waar verklaringen worden afgelegd in het parlement die niet conform de waarheid zijn, waarbij dingen worden verhuld, om daarna te zeggen dat het een communicatielijn was die werd aangehouden, is dat toch wel een probleem.”

Maar Beke durfde niet zo ver te gaan als het ontslag van Francken te vragen: “(...) je moet voor jezelf uitmaken of je nog kunt functioneren of niet. Dat is een rekening die meneer Francken moet maken.”

Franckens voorzitter, Bart De Wever, reageert op de heisa vanuit Marrakech, waar hij een paar dagen vakantie neemt met zijn gezin. Op Facebook plaatste hij een foto van een geeuwende dromedaris met als bijschrift: “Ik heb hier eens rondgevraagd of Theo zou moeten opstappen...” In de commentaren voegde hij daar nog aan toe: “…en de karavaan trekt verder”.

Wat De Wever betreft is er uiteraard geen probleem-Francken. Kort voor Kerstmis had de voorzitter van N-VA ook al eens de verdediging van zijn goudhaantje opgenomen. “Theo heeft een beetje emotioneel gereageerd omdat hij altijd met de vinger gewezen wordt”, zo verklaarde De Wever toen in Terzake de geprikkelde reactie van Francken aan het adres van de premier.

De Wever verdedigde toen ook de beslissing om informatie over repatriëringsvluchten achter te houden voor de premier. “Francken wist eerst niet dat er in januari een repatriëringsvlucht was gepland. Hij heeft die uiteindelijk meteen geannuleerd, maar dit niet aan de grote klok willen hangen.”

Beke had zaterdagavond op Twitter wel al snel een antwoord klaar op de lacherige facebookpost van De Wever. De CD&V-voorzitter reageerde zaterdag met een gif van ex-first lady Michelle Obama. “When they go low, we go high.” Die woorden van Michelle Obama waren een antwoord op de vuile presidentscampagne die Donald Trump voerde.

Mijn voornemen voor 2018.

Het antwoord dat Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten klaar had onder de post van De Wever was ook niet mis te verstaan. Rutten postte volgende spreuk: “De trots is niet blind voor eigen gebreken, maar de hoogmoed is dat wel.” Net als CD&V zit Open Vld samen met N-VA in de federale regering.

Groen-parlementslid Kristof Calvo liet op zijn beurt weten wat hij van het sociale media-gekibbel onder de voorzitters van de regeringspartijen vindt.

De partijvoorzitters (!) aan het werk...

Een doorsnee vereniging wordt met meer sérieux bestuurd.

Ik ben pro sociale media maar niet om regeringscrisis te beslechten. pic.twitter.com/PrrVMmpYUj — Kristof Calvo (@kristofcalvo) December 30, 2017

“Recht in zijn schoenen”

Ook een andere N-VA-topper springt in de bres. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft het zaterdag in De Ochtend op Radio 1 opgenomen voor zijn partijgenoot. “Als betrouwbaarheid het probleem is, dan zie ik geen probleem. Vraag het rond u: ik denk dat de meeste Vlamingen alle vertrouwen hebben in het beleid van Theo Francken. Hij staat recht in zijn schoenen en heeft te goeder trouw gehandeld.”

Weyts reageerde ook kort op de uitspraken van Beke. “De afspraak was dat men de zaak zou behandelen na het onderzoek. Het zou erg zijn als men al conclusies klaar zou hebben nog voor dat onderzoek gestart is.”

Zaterdag was er wel een betoging aan het Centraal Station in Brussel. Meer dan 200 mensen kwamen er samen om Francken “een bevel om de regering te verlate” te geven. “Hij heeft de regering en het parlement voorgelogen’, klonk het. ‘Hij kan niet zomaar blijven zitten.”