Ontvoerd, opgesloten en verkracht. Toch overleefde Katie het “dankzij eerder seksueel misbruik”

Katie Beers werd enkele dagen voor haar tiende verjaardag in 1992 ontvoerd door een vriend van haar familie. Hij sloot haar op in een ondergrondse bunker en ketende haar vast in een geïmproviseerde kist, waar hij haar meer dan twee weken lang misbruikte. In een recente vragensessie liet Katie echter weten dat het feit dat ze voordien al slachtoffer geweest was van seksueel misbruik, haar hielp overleven.

De nu 34-jarige Katie Beers schreef in 2015 een boek over de traumatische ervaring op haar negende en nam donderdag deel aan een vragensessie op Reddit. Daarin deed ze enkele opvallende uitspraken.

In 1992 werd ze ontvoerd door John Esposito, een vriend van de familie. Hij had haar meegelokt naar de ondergrondse bunker met de belofte dat er daar een verjaardagscadeautje op haar wachtte. De bunker zat weggestopt onder zijn garage en de enige ingang was een valluik dat verstopt zat in een kast achter een boekenrek.

17 dagen lang bracht Katie er in volslagen duisternis door, bang voor de momenten waarop het wel licht werd, want dat betekende dat John de bunker in kwam om zich aan haar te vergrijpen.

De betonnen en houten bunker waarin Katie opgesloten zat, wordt uit de grond voor Esposito’s huis gehesen. Foto: ISOPIX

Katie verklaarde eerder al dat haar leven voor de ontvoering ook al een nachtmerrie was geweest, wat volgens haar deel van de reden was waarom ze zo kalm kon blijven. “Ik had eigenlijk al vanaf mijn tweede in de pleegzorg moeten zitten. Ik werd misbruikt door de echtgenoot van mijn tante van het moment dat ik twee was tot ik ontvoerd werd.”

De graafwerken voor het huis van Esposito. Foto: ISOPIX

“Ik werd ook fysiek, emotioneel en verbaal mishandeld door alle volwassenen die verondersteld werden voor mij te zorgen. De kinderbescherming kwam wel langs voor gesprekken, maar het is moeilijk om waarheidsgetrouw te antwoorden als ze je interviewen in het huis waarin het misbruik gebeurt, in de exacte kamer waarin het gebeurt.”

Een groot deel van haar kindertijd bracht Katie door bij haar meter Linda Inghilleri, over wie ze later zou zeggen dat die haar als een slaaf behandelde terwijl haar echtgenoot Salvatore Katie misbruikte. Het was bij hen dat ze John leerde kennen.

Op 28 december 1992 zei die dat hij haar een cadeautje voor haar verjaardag wilde kopen. Later zou hij de politie vertellen dat hij Katie meenam naar een speelgoedwinkel en een speelhal, waar ze volgens hem verdween. Het maakte dat John meteen de hoofdverdachte werd in de verdwijningszaak van Katie, maar zelfs terwijl de politie voor zijn huis op uitkijk stond, konden ze niets vinden tegen hem.

Katie is ondertussen gelukkig getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Foto: Twitter

Het duurde uiteindelijk tot Esposito zichzelf ging aangeven bij de politie dat Katie bevrijd kon worden. “Ik denk zeker dat door hem te manipuleren om over de toekomst na te denken, ik hem een klein beetje bang heb kunnen maken over wat die zou inhouden”, liet Katie optekenen over haar rol in zijn bekentenis.

Esposito kreeg een celstraf van minimum vijftien jaar opgelegd, maar overleed in 2013 in de gevangenis. Katie werd in een pleeggezin geplaatst en haar onthullingen over het misbruik bij haar tante zorgden ervoor dat ook haar oom achter tralies belandde. Ondertussen is Katie erin geslaagd de traumatische gebeurtenis alvast voldoende achter zich te laten en is ze gelukkig getrouwd met twee kinderen.