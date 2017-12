Rickaert omniumkampioen na incidentrijk slot, Ghys valt zwaar

Jonas Rickaert heeft zich in het Gentse Kuipke tot Belgisch kampioen in het omnium gekroond. De wedstrijd kende een bedenkelijk slot toen favoriet Robbe Ghys hard ten val kwam.

Uittredend kampioen Moreno De Pauw zorgde meteen voor een versnelling in het begin van de scratch. Half koers ritste de zeer bedrijvige Jonas Rickaert weg, maar ook nu liet men niet begaan. Op 10 ronden van het einde viel de beslissing toen Robbe Ghys, Lindsay De Vylder, Killian Michiels, Otto Vergaerde, Jules Hesters en Rickaert de rest op achterstand plaatsten. Ghys won de millimeterspurt voor Rickaert en Vergaerde. In de temporonden bundelden Ghys, Rickaert en Bryan Boussaer de krachten. Ghys trok opnieuw aan het langste eind. Rickaert en Boussaer eindigden op ererang. In de afvalling ging Ghys er vroeg uit en daarmee hypothekeerde de Limburger zijn kansen op goud. Rickaert haalde het voor Vergaerde en De Vylder.

Bij het aansnijden van de puntenkoers, het slotnummer, was alles speelbaar. Rickaert totaliseerde 116 punten voor Vergaerde 106, Ghys 102, De Vylder 100 en De Pauw 90. De Pauw trok ten aanval, maar er werd meteen gereageerd. De Vylder won de eerste spurt. Ghys gooide een bom, maar Rickaert plakte als een magneet aan het achterwiel. Het duo moest lang knokken voor de winstronde, maar na 30 van de 100 ronden was de klus geklaard. Na een spurt op het scherp van de snee tussen Rickaert en Ghys kwam de Limburger ten val. Na die val verdween de spankracht uit de wedstrijd. De Pauw stapte na twee-derde wedstrijd uit de baan. Met enkel nog de slotspurt voor de boeg was de kloof tussen Rickaert en Ghys 7 punten. Rickaert hield stand en won voor Ghys en De Vylder. Zeer ongebruikelijk nam Rickaert na de wedstrijd de micro in de hand. “Het was zeker niet mijn bedoeling om Robbe te doen vallen. Voor die val wil ik me excuseren. Wie me kent, weet dat dit niet mijn manier van koersen is”, verontschuldigde een aangeslagen Rickaert zich.