Een autobestuurder heeft zaterdag in de vooravond behoorlijk wat schade aangericht aan de afsluiting van het terras van Brasserie Molenveld aan de Prins Boudewijnlaan in Edegem.

Een bestuurder reed zaterdag per ongeluk vol in op de afscherming van het terras van de eetgelegenheid. Het terras was vervolgens bezaaid met glas en brokstukken. Ook de wagen van de bestuurder liep schade op, maar de man zelf kwam met de schrik vrij. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te kuisen.

Foto: BFM