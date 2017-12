“Al acht uur aan het rijden voor 100 km”: vakantiegangers urenlang in file richting Franse Alpen

Wie het eindejaar wilde vieren in een van de skigebieden in de Franse Alpen en vandaag nog vertrok, heeft mogelijk uren in de file gestaan. Hevige sneeuwval in de regio heeft ervoor gezorgd dat het verkeer heel wat vertraging opliep, zeker in de richting van Val Thorens. “Acht uur rijden voor 100 km,” klinkt het onder meer. Sommige vakantiegangers zijn zelfs al meer dan 24 uur onderweg. Klein pluspuntje: eenmaal aangekomen is er aan sneeuw geen gebrek.

Het is traditioneel een van de drukkere weekends voor het verkeer van een naar de wintersportgebieden in de Franse Alpen. Nu het door de hevige sneeuwval bijna onmogelijk geworden was om zonder sneeuwkettingen te rijden, begonnen de files dan ook snel aan te dikken.

Afgelopen nacht en vanochtend is er tussen de 20 en 30 centimeter sneeuw gevallen in de Franse Alpen, met uitschieters tot 50 centimeter in de hoger gelegen gebieden. Daardoor slibde het verkeer tussen Albertville en Moûtiers en tussen Moûtiers en de Italiaanse grens zowat dicht.

Gecontroleerde lawines

Volgens de Verkeersinformatiedienst is de file richting Val Thorens op de N90 gegroeid tot 33 kilometer. Het verkeer wordt alleen nog gedoseerd doorgelaten. Daarnaast sluiten de autoriteiten geregeld de weg af om pijlen af te steken om gecontroleerd lawines uit te lokken.

Ook tussen Oostenrijk en Duitsland zou het moeizaam rijden zijn, al was het daar vooral te wijten aan de drukte.

“3 uur over 30 km”

Wintersporters op weg naar de Alpen melden via sociale media urenlang te doen over slechts tientallen kilometers. Ook zijn er foto’s van zwaar besneeuwde wegen.

“Wij konden vanochtend niet vertrekken uit het Franse Valmeinier,” meldt Eva Kuys onze redactie. “We moesten wachten tot de sneeuwruimers de straten berijdbaar maakten. Zij duwden de sneeuw opzij waardoor heel wat parkeerplaatsen grote sneeuwbermen kregen.”

Hevige sneeuwval in Franse skigebieden. Foto: Eva Kuys

“Wij zijn van skigebied Val Cenis naar Modane vertrokken en hebben 3 uur over 30 km gedaan,” zegt ook lezer Joeri. “We hebben nog 500 kilometer te gaan met onze drie kinderen.”

Snel nog de sneeuwketting

Verkeersdiensten vragen om de wegen niet nodeloos te blokkeren, verschillende mensen stoppen namelijk om alsnog snel sneeuwkettingen aan te leggen. Maar daardoor stropt het achterliggende verkeer vast.

“Sommige chauffeurs bekijken de handleiding om sneeuwkettingen te leggen nu pas,” zeggen onder meer Rudi en Christoph Peeters aan VTM. “Anders geraken ze er niet.” Vader en zoon Peeters zijn al acht uur onderweg om van het Franse Albertville naar Val Thorens te rijden, een rit die normaal gezien niet langer dan tweeënhalf uur duurt.