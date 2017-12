Cant demonstreert ook in Diegem, meteen medeleidster in Superprestige

Er staat voorlopig geen maat op Sanne Cant. Na winst in Heusden-Zolder - nummer honderd - volgden Loenhout en nu ook Diegem. Dankzij haar zege en de derde plaats van Maud Kaptheijns deelt zij nu de leiding in de SP-tussenstand

Het parcours in Diegem lag er ondanks de regen van de voorbije dagen behoorlijk berijdbaar bij. Het inspireerde Maud Kaptheijns, leidster in de SP-tussenstand, tot een snelle start. Ook goed weg: Pauline Ferrand-Prevot en Marianne Vos. De Nederlandse moest al snel gas terugnemen, Sanne Cant kwam al redelijk snel voorin aansluiten. Tel daar nog een flink knokkende Verdonschot bij en u kent meteen de vier protagonisten van de avond. Helaas voor Verdonschot kon de Limburgse nooit nog echt aansluiten vooraan.

Voor de zege ging het dus om Kaptheijns, Ferrand-Prevot en wereldkampioene Cant. Die profiteerde van een ideale passage doorheen de zandbak om een kloof te slaan met haar twee concurrentes die beduidend minder goed doorheen het zand kliefden. Kaptheijns, leidster met twee punten voorsprong op Cant, wilde echter van geen wijken weten en probeerde de kloof zo klein mogelijk te houden. Ze hield Cant continu in het vizier maar de wereldkampioene bevindt zich duidelijk in een betere periode. De Kempense reed weg van haar concurrentes en zag haar zege niet meer in het gedrang komen. Voor Cant was het dit seizoen nog maar de eerste zege in de Superprestige maar door de derde plaats van Maud Kaptheijns komt Cant op gelijke hoogte met de Nederlandse. Beide rensters tellen 77 punten maar Kaptheijns heeft meer dagzeges en blijft daardoor de leiding behouden. Er staan nog twee SP-manches op het programma: Hoogstraten en Middelkerke.

Uitslag:

1. Sanne Cant 2. Pauline Ferrand - Prevot (Fra) op 21” 3. Maud Kaphteijns (Ned) op 35” 4. Laura Verdonschot op 1’08” 5. Nikki Brammeier (GBR) op 1’20”