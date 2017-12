Man United schrikt op: Lukaku met zuurstofmasker afgevoerd

Romelu Lukaku is zonet met een zuurstofmasker afgevoerd tijdens het duel met Southampton. De aanvaller van onze Rode Duivels kreeg een stevige kopslag van Hoedt te verwerken op het achterhoofd. Lukaku bleef meteen roerloos liggen en werd met de brancard afgevoerd.

Na zeven minuten spelen en bij een 0-0 stand kreeg Lukaku een lange bal in zijn richting gespeeld. De spits kopte door en was verdediger Hoedt zo te snel af. Die kopte echter vol op achterhoofd van de Rode Duivel. Lukaku ging neer en bleef liggen, Hoedt greep zich naar het hoofd en de medische staf van Manchester United haastte zich het veld op.

Lukaku werd minutenlang verzorgd op het veld en kreeg een zuurstofmasker opgezet. Onder een luid applaus werd onze landgenoot per brancard van het veld gedragen, Marcus Rashford kwam in zijn plaats het veld op. Big Rom miste eerder dit seizoen nog geen minuut in de Premier League. Vrijdag verklaarde United-coach José Mourinho nog dat hij het zich niet kon veroorloven om zijn topspits rust te gunnen.

Hoopvolle signalen

Ondertussen hebben de verzorgers de kleedkamers opnieuw verlaten, een kwartier nadat ze Lukaku naar binnen brachten. Ze hadden een glimlach op het gezicht, wat doet vermoeden dat de schade meevalt.