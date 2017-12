Zuid-Afrikaan Anderson pakt toernooizege in Abu Dhabi

Kevin Anderson (ATP 14) heeft zaterdag de tiende editie van het Mubadala World Tennis Championship op zijn naam geschreven. In de finale van het exhibitietoernooi in Abu Dhabi haalde de Zuid-Afrikaan het in twee sets van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 20): 6-4 en 7-6 (7/0) na 1 uur en 40 minuten.

Eerder op de dag klopte de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5) de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 10) in de wedstrijd om de derde plaats in twee sets met 6-3 en 6-4. Vorig jaar ging de finale in Abu Dhabi tussen David Goffin en Rafael Nadal, beide spelers waren er dit jaar niet bij. Onze landgenoot verblijft momenteel al in het Australische Perth om er zijn seizoen voor te bereiden.

Bij de vrouwen werd er eerder op zaterdagnamiddag een galawedstrijd gespeeld. In haar eerste wedstrijd sinds januari verloor Serena Williams (WTA 22) er met 6-2, 3-6 en 10/5 van de Letse Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko (WTA 7). Vier maanden geleden werd de 36-jarige Williams voor het eerst moeder.