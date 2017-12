Harrie Smolders wint wereldbekerproef, François Mathy Jr beste Belg op negende plaats

Mechelen - Harrie Smolders heeft zaterdag de wereldbekerproef gewonnen op de Kerstjumping van Mechelen. De 37-jarige Nederlander, eindlaureaat in de Global Champions Tour, reed met de 13-jarige ruin Zinius een foutloze barrage en deed dat 55 honderdsten sneller dan de Zweed Henrik von Eckermann met Mary Lou. De Italiaan Lorenzo de Luca werd met de Belgische hengst Halifax op 1.78 derde.

Vijf combinaties bleven foutloos in een barrage zeven, zonder Belgen. François Mathy Jr was met Uno de la Roque met een negende plaats beste Belg. Zij lieten alle balken liggen, maar liepen één strafpunt op omdat ze niet binnen de tijdslimiet bleven. Nicola Philippaerts, met Harley twaalfde, Jérôme Guéry, met Grand Cru vijftiende, en Olivier Philippaerts, met Legend of Love zestiende, eindigden ook nog in de wereldbekerpunten.

Harrie Smolders had vooraf verkondigd dat hij dit jaar de wereldbeker in Mechelen wou winnen en slaagde met brio in zijn opzet. De 37-jarige Nederlander, die uitkomt voor de Belgische stal Euro Horse van Axel Verlooy, maakte het verschil in de laatste rechte lijn door met de 13-jarige ruin Zinius op topsnelheid over de hindernissen te zweven. "Ik had in de dubbel naar mijn gevoel tijd verloren en dus gooide ik naar de drie laatste hindernissen alle registers open", verklaarde Smolders. "Het was voor mij een kwestie van alles of niets. Ik wilde alle denkbare risico's nemen, want van een resultaat tussenin wilde ik niet weten. Ik wilde winnen of verliezen, niet tweede worden. Na mij kwamen nog een paar hele snelle ruiters, maar toen ik de ring uitkwam wist ik wel al dat het moeilijk zou worden voor hen. Het is fantastisch om voor ouders, vrouw en kinderen een wereldbekerjumping te kunnen winnen. Maar ook de positieve rivaliteit tussen alle aanwezige Belgische stallen en een dolenthousiast Mechels publiek doen je boven je eigen grenzen uitgroeien. Zonder dat publiek had ik niet gewonnen."

In de wereldbekerstand van de West-Europse liga wordt Eckermann leider. Na negen van dertien proeven heeft de 36-jarige Zweed met 57 punten vier punten voor op de Fransman Kevin Staut. De Australische Edwina Tops-Alexander is op zeven punten derde. Pieter Devos moest met Claire opgeven in Mechelen, maar blijft wel beste Belg in de rangschikking. Met 29 punten zakte hij van de twaalfde naar de dertiende stek. De top achttien springt van 10 tot 15 april de wereldbekerfinale in Parijs. De volgende manche wordt 21 januari in het Duitse Leipzig gesprongen.