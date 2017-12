Opdoffer voor Belgian Cats? Ann Wauters onzeker voor EK-kwalificatiematchen

Ann Wauters werd aan de knie (meniscus) geopereerd. Ze is meteen onzeker voor de EK-kwalificatiewedstrijden in februari met de Belgian Cats. “De revalidatie is normaal vier tot zes weken,” zegt de vijfvoudige Europese Speelster van het Jaar.

Ann Wauters vertoefde de voorbije dagen in België. “Niet alleen om de familie te bezoeken. Ik kamp met een meniscusletsel aan de knie en moest onder het mes. Ik werd in Gent en door chirurg Pieter Byn geopereerd. De ingreep verliep goed en ik mocht dezelfde dag nog het hospitaal verlaten,” zei Ann Wauters. De 37-jarige Ann Wauters kende een schitterend 2017. Naast de finale van de EuroCup met het Turkse Abduallah Gull was ze op het EK in het Tsjechische Praag en bij de Belgian Cats één van de sterkhouders, veroverde een bronzen medaille en een stek op het WK van 2018 in Tenerife.

Ze versierde ook een transfer naar Turks kampioen Yakin Dogu (winnaar Eurocup) en komt dit seizoen weer in de Euroleague (Champions League basketbal) uit. Met 10 op 11 prijkt Yakin Dogu op een met Fenerbache en Hatay gedeelde eerste plaats. In de Euroleague prijken Wauters en co. in poule B met 8 op 9 ook op de eerste plaats. Woensdag 3 januari mist ze alvast de clash met haar ex-team Ekaterinburg en collega Belgian Cat Emma Meesseman. “Ik vertrek woensdag opnieuw naar Istanbul en werk bij Yakin Dogu mijn revalidatie af. Ik zal normaal gezien vier tot zes weken out zijn,” aldus nog Ann Wauters. Op 10 (in Tsjechië) en 14 februari (Zwitserland) spelen de Belgian Cats twee EK-kwalificatiewedstrijden. Wauters is meteen onzeker voor deze twee EK-kwalificatiewedstrijden.