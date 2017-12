Papa Kris (38) is vredig overleden, maar het geld voor zijn begrafenis is er niet

Kris Van Beek (38) is overleden aan de gevolgen van een hersentumor, deelde zijn echtgenote Natasja mee op Facebook. Op de website gofundme.com loopt een opvallende inzamelactie om de begrafenis van Kris te kunnen betalen. Momenteel is het gewenste bedrag daarvoor nog niet opgehaald.

Kris leefde al tien jaar met een tumor ter grootte van een tennisbal in zijn hoofd. Toch kochten hij en zijn echtgenote Natasja Knauer (38) een huis en kregen ze twee kinderen. Nu heeft Natasja niet genoeg geld meer voor de begrafenis. Ze startte een inzamelactie om een waardig afscheid mogelijk maken.

Foto: Joren De Weerdt

Vrijdagmiddag stierf Kris, dat nieuws maakte Natasja zelf bekend via Facebook: “Ik wil jullie langs deze weg allemaal op de hoogte brengen dat mijn lieve man Kris vandaag om 12u55 in mijn armen is vertrokken naar een andere wereld. Amelia en Conrad zijn kort ervoor nog bij hun papa geweest, dus hij is in alle rust en omringd door immense liefde kunnen vertrekken. Liefs... .”

“Voelt als bedelen”

De teller van de inzamelactie staat zaterdagmiddag 30 december op een mooi bedrag van 6.785 euro, maar het beoogde doel van 16.500 euro is daarmee nog lang niet bereikt.

“Het voelt als bedelen, ik had het er inderdaad erg moeilijk mee”, vertelde Natasja. “Ik weet ook wat mensen denken: ze weet het al tien jaar, waarom heeft ze zich niet beter voorbereid? Maar we waren gewoon bezig met leven. Kris deed ook nog een tijd de financiën toen het al iets minder ging met hem en blijkbaar lukte dat niet goed. Ik krijg soms nog rekeningen binnen van zes- of zevenhonderd euro.”

Op deze website kan je geld doneren voor de begrafenis