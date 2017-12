Dader bomaanslag supermarkt in Sint-Petersburg gearresteerd

De Russische geheime dienst FSB heeft de vermoedelijke dader van de aanslag op een supermarkt in Sint-Petersburg opgepakt. “De organisator en uitvoerder van een explosie door een zelfgemaakte bom is opgepakt tijdens een speciale operatie van de FSB op 30 december”, klinkt het bij de Russische Federale Veiligheidsdienst. De aanslag, waarbij dertien mensen gewond raakten, werd opgeëist door de terreurorganisatie IS.

“De organisator en directe exploitant van de activering van een geïmproviseerde bomaanslag op 27 december in een supermarkt in Sint-Petersburg werd gearresteerd tijdens een speciale operatie van de FSB op 30 december”, zeggen de Russische Veiligheidsdiensten. Meer details over de arrestatie zijn er nog niet.

De explosie vond woensdagavond omstreeks 18.30 uur plaats in een supermarkt die deel uitmaakt van een winkelcentrum in het noorden van de stad. Het hele gebouw werd toen geëvacueerd.