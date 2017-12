Daverend applaus en erehaag op afscheid van Peers model Ivana Smit

Peer - In congrescentrum Het Forum in het Nederlandse Roermond hebben enkele honderden mensen zaterdag afscheid genomen van Ivana Smit. Het Peerse model kwam op 7 december om het leven in Kuala Lumpur (Maleisië), waar ze in verdachte omstandigheden van een flatgebouw viel.

Haar liefde voor haar familie, grootouders, vrienden, maar ook voor de camera stond centraal in de uitvaart. Daarin wisselden getuigenissen van familie en vrienden af met in totaal tientallen foto’s. Beelden van Ivana als kind, maar ook als model. Haar telkens weerkerende glimlach vormden daarbij een rode draad. En omdat Ivana gesteld was op haar roem en aandacht, werd de viering afgesloten met een daverend applaus en een erehaag.