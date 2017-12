Julie Vanloo wordt ploeggenote van Julie Allemand bij Lyon

Brussel - Na een half seizoen bij Istanboel Universitesi verlaat basketbalster Julie Vanloo het Turkse kampioenschap voor Lyon ASVEL. Dat heeft de club, vijfde in de Franse competitie, zaterdag bekendgemaakt.

De 24-jarige spelmaakster van de Belgian Cats wordt zo bij de Ligue 1-club van Tony Parker een ploeggenote van Julie Allemand. Vanloo vervangt bij Lyon de Française Ingrid Tanqueray, die werd geopereerd aan de kruisbanden en out is voor de rest van het seizoen.

Na het verlaten van Waregem en de Belgische competitie in 2013 trad Vanloo achtereenvolgens aan voor het Franse Mondeville, het Zweedse Lulea, het Italiaanse Virtus Ragusa en Istanboel Universitesi. Het Turkse team werd dit seizoen uitgeschakeld in de groepsfase van de FIBA Eurocup en is dertiende en voorlaatste in de competitie met slechts één zege in elf wedstrijden.