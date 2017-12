Belgische lonen gaan er in 2018 amper op vooruit

Brussel - Het reële loon van Belgische werknemers gaat er volgend jaar met amper 0,1 procent op vooruit. Dat blijkt uit cijfers die de Britse vakbond TUC op zijn website heeft geplaatst. Ons land bengelt daarmee helemaal onderaan het Europese klassement, al doen Zwitserland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk nog slechter.

Het Trade Unions Congress (TUC) baseerde zich voor de berekening op cijfers van de Oeso. Op een totaal van 32 landen staat ons land op een 28ste plaats. Het reële loon - rekening gehouden met de inflatie - stijgt hier volgend jaar met amper 0,1 procent, terwijl het gemiddelde voor de eurozone 0,6 procent bedraagt.

Traditionele lagelonenlanden als Hongarije, Letland of Polen staan - weinig verrassend misschien - op kop van de lijst, met groeiprojecties rond de 4 procent. Maar ook landen waar de lonen vergelijkbaar zijn met de onze doen het een pak beter. De Nederlanders zien hun loon er volgend jaar bijvoorbeeld met 1,1 procent op vooruit gaan, de Duitsers met 0,9 procent en de Fransen met 0,8 procent. Ook niet-Europese landen als Australië (0,4 procent) of Canada (1 procent) doen het een pak beter.

Toch kan het nog slechter. Onze lonen gaan er nog licht op vooruit, maar de Spanjaarden, Italianen en de Britten gaan er in 2018 volgens de voorspellingen zelfs op achteruit. Het Verenigd Koninkrijk is de grote verliezer, met een daling van het reële loon met 0,7 procent. Dat is volgens TUC te wijten aan de brexit, omdat de inflatie sindsdien torenhoog is. De vakbond ziet ook niet meteen verbetering: volgens de huidige voorspelling herstelt het loon zich pas vanaf 2025, klinkt het.