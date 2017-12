Koopjes starten met zeer hoge kortingen: “Gevaarlijke evolutie”

Goed nieuws voor de koopjesjagers: winkeliers geven al veel vroeger in de koopjesperiode grote kortingen. Een afprijzing van 40 procent is normaal geworden. “De consument verwacht hogere kortingen”, klinkt het bij het NSZ. “Een gevaarlijke evolutie.”

Op 3 januari beginnen de wintersolden. Veel winkeliers zien zich genoodzaakt om van bij het begin al hogere kortingen te geven. Dat zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van een rondvraag bij 447 kleding- en schoenenwinkels.

Winkeliers geven nu meteen korting van 40 procent. “Terwijl ze normaal zouden beginnen met afprijzingen van 20 of 30 procent”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Volgens haar verplicht de klant de handelaar daar als het ware toe.

“30 procent vinden de klanten eigenlijk de moeite niet meer. Doorheen het jaar zijn er al heel wat kortingsmomenten, zoals de tussenseizoensopruiming, Black Friday, koppelverkoop tijdens de sperperiode of de constante stroom aan kortingen die grote, internationale webshops toekennen. Die zorgen ervoor dat de consument tijdens de solden meteen een fikse korting verwacht.”

Kortingrace

De kleinhandelaars zien zich genoodzaakt om die evolutie van grotere kortingen te volgen. “Ze moeten meedoen in die kortingrace. Dat heeft impact op hun omzet, hun winst en dus ook op de algehele leefbaarheid van een winkel. We mogen niet vergeten dat de kleinhandel na de horeca en de bouw de sector is met het meest aantal faillissementen in 2017. Alle winkels verkopen natuurlijk liever producten aan 100 procent van de prijs, maar dat wordt stilaan een uitzondering.”