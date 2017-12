Inbrekers gebruiken ingenieuze techniek bij apotheek: “Zoiets hebben we nog niet gezien”

In de Kapellestraat in Aartselaar is er vrijdagnacht ingebroken in een apotheek. De daders slaagden erin om een groot raampaneel van drie meter hoog los te maken en zo binnen te dringen. Doordat het raam er mooi is uitgenomen is er bijna geen schade.

Volgens Commissaris Dirk Fonteyne heeft hij de techniek die de daders gebruikten om het raampaneel los te maken nog niet eerder gezien.

De inbrekers konden geen grote buit meenemen. “Het alarm is afgegaan, maar de daders hebben wel kans gezien om enkele kasten te doorzoeken. Mogelijk is er wat geld meegenomen. Of er ook medicijnen werden gestolen, is niet duidelijk.”

De brandweer kon het raam opnieuw terugplaatsen waardoor de schade aan de apotheek minimaal is.

Foto: BFM