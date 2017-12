Ikea en seks hebben veel meer met elkaar gemeen dan je denkt

Samen naar Ikea gaan zou voor koppels een relatietest zijn, maar er blijken evengoed heel wat linken te zijn tussen de Zweedse meubelgigant en seks. Dat blijkt uit de hashtag #ikeaseks die op Twitter trending is. Heel wat mensen delen er de meest grappige en dubbelzinnige vergelijkingen.

Het was de Belgische Twitteraar Roloog die het vuur aan de lont stak toen hij op Twitter het volgende deelde: Dingen die je bij IKEA zegt en tijdens seks. Daarbij riep hij anderen op om de beste vergelijkingen te vinden en die te delen onder #ikeaseks. In geen tijd was de hashtag trending en werden er heel wat dubbelzinnige en grappige tweets gepost.

Even die meubels in elkaar steken, een maaltijd met Zweedse balletjes of een bezoekje brengen aan Ikea zullen na het lezen van deze zinnen ongetwijfeld nooit meer hetzelfde zijn. Een kleine bloemlezing:

Het begint met kaarsjes en eindigt met de balletjes #IkeaSeks pic.twitter.com/vpaFDhYheO — ???????? (@OlgaQuivooy) 28 december 2017

Het meetlint gaf toch echt 20cm aan hoor lieverd ?? #ikeaseks pic.twitter.com/FrCNHkbVJQ — Patrick Miltenburg (@Patje_since1972) 28 december 2017

Verkeerde gat! Haal het eruit voor je het kapot maakt! #ikeaseks — Saïd Bataray (@SaidBataray) 28 december 2017

“Het zag er groter uit op de foto.” #ikeaseks pic.twitter.com/zsRg5fVPCc — jasmien (@jasmienvevo) 28 december 2017

“Ge zijt al een half uur aan het sukkelen en er staat nog niks recht.”#IkeaSeks https://t.co/l5qgJG60wx — Spockfan47 ?? (@Spockfan47) 28 december 2017