Weer slaat tilt in VS: van hitterecords in Californië, tot bitterkoud in noordoosten

In delen van de Amerikaanse staat Californië zijn vrijdag hitterecords gesneuveld. Dat hebben de Amerikaanse weerdiensten gemeld op twitter. Het werd er 29,4 graden celcius, waarmee een vorig dagrecord uit 1956 voor de bijl gaat. In het midwesten en noordoosten van de VS is het dan weer bibberen, met temperaturen tot maar liefst -28 graden.

De hitterecords voor 29 december sneuvelden op twee plaatsen in Californië: in Los Angeles werd het 28,9 graden, in Burbank zelfs 29,4.

In andere delen van de Verenigde Staten is het intussen al een hele week bitterkoud. New York moet het met -11 graden stellen, in Boston wordt het tot -15 en in Minneapolis zakken de temperaturen naar -28 graden. Door de stevige wind komt de gevoelstemperatuur daar met moeite boven de -40 graden.

Het midwesten kreunt dan weer onder een recordsneeuwval. In Pennsylvania viel afgelopen week 1,6 meter sneeuw in drie dagen tijd.

