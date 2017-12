Natte en winderige start van het eindejaarsweekend

Het eindejaarsweekend begint druilerig, met zaterdagochtend in de meeste streken regen en in de Ardennen smeltende sneeuw.

Later verwacht het KMI drogere periodes vanaf het westen, in het zuiden van het land blijft het overdag wel zwaarbewolkt. Het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar, met maxima van 8 tot 13 graden. Er staat wel een strakke wind, met rukwinden to 65 km/h, aan zee zelfs tot 75 km/h. Het KMI waarschuwt ook voor CO-vergiftiging.

Zaterdagavond en -nacht gaat het opnieuw regenen, maar die neerslag wordt in de loop van de dag wel minder intens vanaf de Franse grens. Het blijft bijzonder zacht met minima van 7 tot 11 graden. Rukwinden mogelijk tot 50 km/h; later op de nacht zelfs tot 60 à 70 km/h in het binnenland en 75 à 80 km/h aan zee.

Zondag begint zwaarbewolkt met tijdelijk regen, lokaal kans op flink wat neerslag. In het westen is er in de loop van de namiddag kans op opklaringen, elders blijft het bewolkt. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden, met opnieuw rukwinden tot 80 km/h, aan zee zelfs tot 90 km/h. In de loop van de namiddag neemt de windkracht wel wat af. ‘s Nachts trekt een actieve buienzone over het land, met in het westen kans op onweer en in de Ardennen op winterse buien. In de loop van de nacht begint het ook opnieuw stevig te waaien.

Hetzelfde beeld op Nieuwjaarsdag: grote kans op opnieuw felle regen en een krachtige zuidenwind, die in de loop van de dag wel wat verzwakt. Het wordt iets frisser, met temperaturen tussen 5 en 8 graden.

De rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, bij maxima rond 7 graden.