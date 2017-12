Zijn dit de meest kunstige ontbijtjes ooit?

Waarom zou je kiezen voor een doodnormaal spiegeleitje of omelet als je er ook kunstwerkjes mee kunt maken? Dat is althans wat Mexicaanse student Michele Baldini op tafel tovert. Zijn artistieke eitjes zijn razend populair op Instagram.

Er zijn er die nog geen ei kunnen bakken, maar dat is wel het laatste wat je van de twintigjarige Michele Baldini kunt zeggen. Onder de naam The Eggs-hibit deelt hij op Instagram foto's van zijn creaties met ei. Ondertussen telt hij al meer dan 8.000 volgers en die zijn allemaal dol op de kunstwerkjes die hij in de pan creëert.

Het opzet is simpel, hij maakt telkens herkenbare beelden met ei en fotografeert die elke keer in hetzelfde canvas van dezelfde zwarte pan op het vuur. Volgens Baldini startte hij zijn project met een eenvoudige afbeelding van ying en yang. Nog een kopje latte art erbij en het plaatje is compleet.

