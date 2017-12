10 zonen, elke dag 5 wasmachines en 7 keer stofzuigen… En toch vindt Alexis nog de tijd om 3 keer per week te fitnessen

Het huishouden van Alexis Brett is er eentje waar menig ouder voor zou terugdeinzen. Tien zonen heeft ze, wat het totaal aantal mannen in haar huis op elf brengt. Aantal vrouwen? Een. En ook al brengt dat heel wat rommel (en vuile was) met zich mee, eigenlijk vindt ze het niet eens heel erg moeilijk om haar huishouden te bestieren.

De 38-jarige Alexis was verpleegster, maar die job heeft ze opgegeven om voor haar tien zonen te kunnen zorgen. Hun leeftijden variëren van zeven maanden tot 16 jaar, dus veel rust is Alexis niet gegund. Zelfs een lang warm bad nemen, doet ze niet meer.

“Ik probeer het niet eens want zodra ik erin zit klopt een van de jongens toch op de deur omdat ze me ergens voor nodig hebben”, vertelt ze aan Daily Mail. Mocht je ooit haar huis in het Schotse Inverness binnenstappen, zou het je meteen duidelijk worden dat je op mannenterrein bent. In de hal staan zo’n 60 paar sneakers en wandelschoenen, maar geen hoge hak te bekennen. Overal in het huis slingeren videogames rond, en vuile kleren.

Foto: ISOPIX

Om te voorkomen dat haar huis eruit gaat zien als een rampgebied, staat Alexis elke dag om half zes op. Ze geeft zichzelf dan een uur de tijd om zich klaar te maken voor de dag en dan begint ze haar jongens wakker te maken. Hoe ze die dan ook nog eens alle tien op tijd op school krijgt, is onduidelijk.

Je zou denken dat er met tien jonge jongens in huis niet al te veel tijd meer overblijft tussen het poetsen, wassen, strijken en koken, maar Alexis slaagt er elke week toch in om drie keer te gaan sporten. Ze heeft zelfs haar attest van fitness instructeur behaald en plant volgend jaar lessen te geven.

Dat er daarnaast weinig vrije tijd meer overblijft, vindt ze niet al te erg. “Uitslapen, wat is dat zelfs?”, lacht ze. “Dat zie ik me niet meer doen tot 2034 en tegen die tijd heb ik waarschijnlijk kleinkinderen.”

Foto: ISOPIX

Ze had eigenlijk nooit gepland om zoveel kinderen te krijgen, maar zoals ze het zelf uitdrukt: ze bleef maar zwanger worden. “Nadat je er vier gehad hebt, is het niet zo’n grote drempel meer want alles wordt een routine en iedereen past daar wel in. Het is vooral belangrijk niet gestresseerd te raken. Als er iets gebeurt, dan krijg je met tien zoons snel het perspectief dat dat uiteindelijk wel goedkomt.”

Hoewel ze er bijna in geslaagd is haar eigen voetbalteam te baren, is er van zoon nummer elf geen sprake. “Ik krijg pijn aan mijn heupen en ik denk dat mijn lichaam me zo wil vertellen dat het wel genoeg is geweest. Tien jongens is een mooi even getal en het lijkt een goed moment om te stoppen.”

“David en ik kijken elkaar soms wel aan met de gedachte: ‘Wat hebben we gedaan’, maar dan komt een van de jongens wel weer met iets grappigs aan en maakt ons aan het lachen en dat maakt het allemaal de moeite waard. We hebben het gevoel dat we een unieke familie hebben gecreëerd.”