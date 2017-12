Francken nog meer in opspraak na overlevering asielzoeker aan Soedan

Een Soedanese vluchteling die een asielprocedure had lopen, kreeg van onze diensten het bevel terug te keren naar zijn land. Dat is volgens zijn advocate en experts in strijd met het internationale recht. Bovendien zou de man ook nog eens ondervraagd zijn geweest door de fel bekritiseerde Soedanese identificatiemissie. De zaak doet opnieuw vragen rijzen over de behandeling van Soedanezen.

Telkens hij de voorbije maanden onder vuur lag over de identificatiemissie met gezanten van het Soedanese regime en de repatriëring van Soedanezen, gaf Theo Francken hetzelfde antwoord: “Als diegenen die hier illegaal verblijven vrezen dat ze zullen worden gefolterd in hun thuisland, kunnen ze toch hier asiel aanvragen?” Nu zou echter blijken dat een Soedanees ook tijdens zijn asielprocedure het bevel heeft gekregen om terug te keren naar Soedan.

De man – die anoniem wil blijven omdat hij vreest voor zijn lopende asielprocedure – werd eind juni gearresteerd in het Brusselse Maximiliaanpark en belandde in het gesloten centrum in Merksplas. Aangezien uit zijn vingerafdrukken bleek dat hij eerder asiel had aangevraagd in Duitsland, vroeg de Belgische overheid aan dat land om hem over te nemen. Duitsland verwees naar Italië, het land waar de Soedanees de Schengenzone binnenkwam.

“Op 14 september zou de man worden overgebracht naar Rome”, zegt zijn advocate Hanne van Walle. “Maar twee dagen daarvoor vroeg Italië om uitstel en de vlucht werd geannuleerd. In plaats daarvan stuurden de Belgische autoriteiten op 14 september een mail naar de Soedanese delegatie met zijn foto en vingerafdrukken, om voor de man een laissez-passer (tijdelijk reisdocument, nvdr.) te krijgen voor Soedan. Kort daarna kreeg hij in Merksplas bezoek van de Soedanese identificatiemissie en is er een laissez-passer afgeleverd om hem te repatriëren.”

Tegen internationale regels

Nochtans zeggen de internationale rechtsregels dat iemand die in een asielprocedure zit nooit in contact mag worden gebracht met de overheid van zijn thuisland. Zelfs zijn naam mag niet worden doorgegeven.

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken hebben ze het raden naar wat er fout zou zijn gegaan. “Daarvoor zouden we eerst het volledige dossier moeten zien”, zegt directeur Freddy Roosemont.

Omdat de Soedanees zich bleef verzetten, is het uiteindelijk niet tot een repatriëring gekomen. Bij een eerste poging vanaf Zaventem op 9 oktober weigerde hij. Tot een nieuwe poging is het niet gekomen. Ondertussen had hij ook in België een asielaanvraag ingediend.

Na een verzoekschrift van zijn advocate oordeelde de rechter op 7 november dat de Soedanees moest worden vrijgelaten en dat hij terecht geweigerd had om te worden teruggezonden naar Soedan, want dat zijn asielaanvraag die hij in Duitsland indiende, nog steeds lopende was. De Belgische overheid, in de persoon van staatssecretaris Francken, ging tegen die beslissing niet in beroep.