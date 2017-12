Coucke bouwt surfparadijs van 25 miljoen euro

Tegen 2019 wordt Surfcity de nieuwste attractie in het imperium van Marc Coucke. Daar kunt u surfen in een golfslagbad van 300 meter lang en 50 meter breed.

Het stof is nog niet gaan liggen na de overname van Anderlecht, of Coucke laat alweer van zich spreken. SnowWorld, de Nederlandse skihaluitbater waarvan Coucke dit jaar meerderheidsaandeelhouder werd, heeft plannen voor een uniek waterparadijs met een gigantische surfpool in open lucht – 300 meter lang, 50 meter breed – met golven tot bijna twee meter hoog, waarvan er vijf achter elkaar komen aangerold. “Een festijn voor surfers”, zegt Koos Hendriks, die 21 jaar geleden SnowWorld opstartte. Met het nieuwe waterpark is een investering gemoeid van 25 miljoen euro.

SnowWorld heeft twee vestigingen: in het Nederlands-Limburgse Landgraaf (met 35.000 m2 Europa’s grootste indoorskipiste) en Zoetermeer. Elk lokken die jaarlijks een half miljoen bezoekers. Dat moeten er een pak meer worden wanneer Surfcity in de zomer van 2019 de deuren opent.

Coucke zelf wou vrijdag niet reageren maar stuurde volgende sms: “Alychlo (Couckes investeringsvehikel,nvdr.) voert momenteel een verplicht bod op SnowWorld en mag zich in deze periode niet mengen in het bestuur van SnowWorld.”