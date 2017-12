VIDEO. Het is zó koud in de Verenigde Staten dat kokend water onmiddellijk in sneeuw verandert

Het is zó koud in de Verenigde Staten dat kokend water onmiddellijk in sneeuw verandert Video: Ruptly

Als het -35 graden Celsius is, verandert kokend water onmiddellijk in sneeuw als het in contact komt met de ijzige lucht. Dat bewijzen bovenstaande beelden die werden gemaakt in de Amerikaanse staat New Hampshire.

Hoewel de eerste serieuze winterprik in onze contreien alweer een beetje voorbij is, vriest en sneeuwt het volop in grote delen van de Verenigde Staten. Het is op sommige plaatsen zó koud dat men sneeuw kan maken door kokend water in de ijskoude lucht te gooien.

Een wetenschapper van de Mount Washington Observatory neemt de proef op de soms en gooit een ketel stomend water omhoog terwijl het buiten -35 graden Celsius is, met een gevoelstemperatuur van maar liefst -64 graden door de ijzige wind. Het is sinds 1933 geleden dat de regio gebukt ging onder dergelijke strenge winter.