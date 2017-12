Moeilijk verkeer in Ardennen door de sneeuw

De aangekondigde sneeuw in Wallonië is vrijdag ook met bakken uit de lucht gevallen wat voor veel hinder op de weg zorgde.

De sneeuw veroorzaakte verschillende ongevallen rond Bastenaken en op de E411 in de provincie Luxemburg stond het verkeer meer dan een uur volledig stil na een ongeval met een vrachtwagen. In de namiddag stond er meer dan 350 kilometer file op de Waalse wegen.

Vannacht verlaten de sneeuwbuien snel het oosten van het land. Vanaf het westen wordt het tijdelijk droog met enkele brede opklaringen, maar in het tweede deel van de nacht trekt een nieuwe storing het land in vanaf het zuidwesten met regen, op de Ardense hoogten met sneeuw of smeltende sneeuw. De matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind krimpt naar het zuiden. Rukwinden van 50 tot 60 km/u zijn mogelijk.

Zaterdag wordt het overwegend zwaarbewolkt met eerst perioden van regen en later soms motregen of lichte regen. Op de Ardense hoogten is er ‘s ochtends vroeg zeer tijdelijk nog kans op (smeltende) sneeuw. De zuidelijke wind ruimt al vlug naar westzuidwest en wordt dan in het binnenland overwegend vrij krachtig met rukwinden van 50 tot 65 km/u. Aan zee wordt de wind krachtig tot zeer krachtig met rukwinden tot 75 km/u.