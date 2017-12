Stripwinkel Bloomie’s in Genk stopt ermee. “Vanaf volgende week kopen we geen nieuwigheden meer aan. Half januari zal de uitverkoop starten”, zegt zaakvoerder Luk Schrijvers. “Met pijn in het hart. Ik sluit niet uit dat ik ooit nog herbegin, maar ik kan geen twee dingen tegelijk goed doen. Onze stripuitgeverij Daedalus, die blijft groeien, heeft mij als voltijds uitgever ook hard nodig. Ik moest kiezen.”