Slovenië en Kroatië blijven het oneens over Baai van Piran

piranSlovenië vraagt de Europese Unie om tussenbeide te komen in een oud grensgeschil met Kroatië, nadat vrijdag de limietdatum verstreek voor de uitvoering van de beslissing van het Permanent Arbitragehof in Den Haag over de kwestie.