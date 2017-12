Noodlot slaat opnieuw toe in ‘Familie’

‘Familie’-fans kregen vrijdagavond alweer een schok te verwerken. Amper twee dagen na de dood van personage Wim Veugelen heeft Jan Van den Bossche wat lijkt op een hartaanval gekregen na de openbare verkoop van zijn café.

Het zag er allemaal nochtans goed uit voor Jan Van den Bossche. Zijn moeder was op de openbare verkoop van zijn café en had zich voordien verzekerd van de steun van Mathias en Peter zodat ze iedereen zou kunnen overbieden. Jan kon het nauwelijks geloven toen Anna maar bleef doorgaan, en was danig geëmotioneerd toen bleek dat zijn café in de familie zou blijven.

Zodanig geëmotioneerd dat hij zijn (vermoedelijke) hartaanval niet herkende en voor de ogen van zijn familie bezweek. Of Jan zijn hartaanval ook overleefde, is momenteel nog niet duidelijk.

Foto: Familie

De makers van ‘Familie’ hebben duidelijk ingezet op drama voor het eindejaar. Woensdag nog maar bleek dat het personage Wim Veugelen na een val van een stelling overleden was. Als het zo doorgaat, wordt ‘Familie’ in 2018 nog een Vlaamse ‘Game of Thrones’.