Luxueus vliegtuig gaat door muur luchthaven na hevige windstoot

Een privéjet vloog woensdagnacht door de muur van de luchthaven van de hoofdstad van Malta, nadat het wegwaaide door een hevige windstoot. Het onbemande vliegtuig zorgde voor een gigantisch gat in de muur, maar er vielen geen gewonden tijdens de crash.

Het geparkeerde vliegtuig was vastgebonden met vuistdikke kabels, die knapten door de hevige rukwinden. Ook de handrem van het vliegtuig liet het afweten in het noodweer, waardoor het zich plots op de startbaan bevond en uit zichzelf begon te taxiën. Volgens de Maltese pers ramde het privéjet eerst een omheining, rolde het even over straat om uiteindelijk tot stilstand te komen in gebouwen van de luchthaven die worden gebruikt door een bouwbedrijf.

Volgens onbevestigde bronnen zou het privévliegtuig eigendom zijn van Lord Michael Ashcroft, de voormalige vicevoorzitter van de Conservatieve Partij van Groot-Brittannië en een van de 1500 rijkste mensen ter wereld. Een Twitter-gebruiker deelde een foto van de crash en vroeg Ashcroft of het zijn voertuig was. De Britse zakenman en politicus antwoordde eerst met een “nee” die zowel een ontkenning of een uitroep van ongeloof kon zijn, voor hij zijn Tweet weer verwijderde.