Van Aert (gespeeld) verontwaardigd: “Geen Vespa? Voor niks een uur gas gegeven”

De winnaar in Bredene kreeg de voorbije jaren telkens een Vespa als extraatje. Niet zo dit jaar! En dat wist Wout van Aert duidelijk niet. Of zo speelde hij het toch.

Bredene en zijn Vespa’s! Er zijn ooit spurtjes op leven en dood voor afgeleverd. Vraag maar aan Zdenek Stybar en Jan Denuwelaere. Wout van Aert had er de voorbije jaren al twee verzameld en ging er aanvankelijk vanuit dat hij na zijn zege een derde kleinood mee naar Herentals mocht nemen.

Maar sinds dit jaar bleek er geen Vespa meer voorhanden te zijn voor de winnaar. “Jammer”, reageerde Van Aert. “Het was toch een beetje een traditie en we wisten niet dat die was afgeschaft.”

Hoe? Wat? Hebben ze dat afgeschaft? Voor niks een uur gas gegeven — Wout van Aert (@WoutvanAert) December 29, 2017

Paul Herijgers, ‘peter’ van de wedstrijd in Bredene, legt uit waarom. “De persoon die de Vespa sponsorde heeft recentelijk zijn bedrijf verkocht en toen we dat wisten, was het te laat om een nieuwe sponsor te kopen.”

Collega Daan Soete, niet van de partij in Bredene, vroeg zich via twitter trouwens af wat Van Aert met een 50cc kon doen als hijzelf een 250cc-motor is.