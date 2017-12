KV Mechelen bekomt strafvermindering, Zulte-Waregem vangt bot

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 1.200 euro opgelegd aan Mechelen-verdediger Seth De Witte. Zijn ploegmaat Hassane Bandé, die net als De Witte rechtstreeks uitgesloten werd in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge (0-3), kreeg twee speeldagen schorsing, waarvan eveneens één met uitstel. Ook een boete van 800 euro is zijn deel. Het Bondsparket had eerder drie speeldagen schorsing gevorderd tegen De Witte en twee speeldagen schorsing tegen Bandé. KV Mechelen weigerde de schikkingsvoorstellen en haalde in eerste aanleg zijn gram.

Zowel De Witte als Bandé zijn geschorst voor de degradatietopper tegen Zulte Waregem (20/01), meteen na de winterstop. De aanvoerder van KV Mechelen mist ook de verplaatsing naar STVV (23/01).

De Witte kreeg op 21 december op slag van rust rood van scheidsrechter Nicolas Laforge, nadat de verdediger te laat was ingekomen en daardoor Wesley Moraes had geraakt. De Witte plantte zijn studs op het scheenbeen van de Braziliaanse Club-spits. “De Witte voerde een tackle uit op zijn tegenstrever met matige intensiteit, maar kwam wel veel te laat om de bal nog te kunnen spelen. Hij raakt daardoor de tegenstrever met zijn studs op het scheenbeen, waardoor diens fysieke integriteit in gevaar was. De Witte stelde ter zitting dat hij niet de intentie had om Wesley te kwetsen, maar dat verandert niet dat het wel degelijk een gevaarlijke actie was”, verklaarde commissievoorzitter Stefaan Desmet, die rekening hield met “het goed gevulde disciplinaire verleden” van De Witte.

In de slotminuten van de partij ging Bandé te fel door op Abdoulay Diaby en stapte hij op de tippen van diens tenen. Een rechtstreekse uitsluiting, zo oordeelde Laforge. “De Geschillencommissie is van oordeel dat Bandé op een onstuimige manier een gevaarlijke actie uitvoerde met overdreven intensiteit en zonder kans om de bal te raken. Een dergelijke impulsieve actie, die door de scheidsrechter terecht bestempeld werd als ‘serious foul play’, hoort niet thuis op een voetbalveld”, aldus Desmet die er rekening mee hield dat Bandé zich “expliciet ging excuseren bij Diaby”.

Zulte Waregem ongelukkig

Zulte Waregem keerde met lege handen terug van de Geschillencommissie, die vrijdag besliste de schikkingsvoorstellen voor aanvaller Peter Olayinka (vier speeldagen) en verdediger Sandy Walsh (één speeldag) te bevestigen. Tenzij Zulte Waregem beroep aantekent, mist Olayinka de degradatietopper tegen KV Mechelen (20/01) en de duels tegen Standard (23/01), Waasland-Beveren (27/01) en KV Oostende (04/02). De belangrijke verplaatsing naar Mechelen gaat ook aan Walsh voorbij. Behalve een schorsing kregen Olayinka (1.600 euro) en Walsh (400 euro) ook een boete.

Foto: rr

Olayinka werkte tijdens de thuiswedstrijd tegen Charleroi (0-4) zijn frustraties uit met een drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Ilaimaharitra, nadat hij in de fase daarvoor geen strafschop had gekregen. Voor de charge op Ilaimaharitra stuurde scheidsrechter Alexandre Boucaut Olayinka met rood van het veld. Essevee moest de partij van dinsdagavond met negen veldspelers volmaken. Eerder werd ook Sandy Walsh rechtstreeks uitgesloten, nadat hij aan de noodrem had getrokken.

Uitspraak Bölöni volgt

De Geschillencommissie Hoger Beroep doet volgende week vrijdag (5 januari 2018) uitspraak in het langgerekte disciplinaire dossier van Antwerp-trainer Laszlo Bölöni. Bölöni wordt vervolgd omdat hij de integriteit van scheidsrechter Bram Van Driessche in interviews na de wedstrijd Antwerp-Standard (26 oktober) in twijfel getrokken zou hebben. Het Bondsparket bleef bij zijn vordering van 1.000 euro boete, waarvan 500 euro met uitstel. In eerste aanleg kreeg de Roemeense trainer evenwel een zware voorwaardelijke sanctie (twee weken schorsing en 2.500 euro boete). Bölöni ging in beroep.