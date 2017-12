"'Clan', 'Beau Séjour' of 'Façades': ik ben altijd de eerste filter"

De voorbije twintig jaar gingen hard voor Nathalie Basteyns. Zowel op vlak van haar loopbaan als regisseur, als op privévlak. Na talrijke successen voor televisie (waaronder ‘Beau Séjour’), loopt nu ook haar eerste langspeelfilm in de bioscopen, ‘Façades’ . Maar ze is ook ernstig ziek geworden, enkele jaren geleden. Waardoor Nathalie Basteyns nu in een rolstoel zit, voorgoed vastgepind door MS, een van de minst faire aandoeningen die de natuur heeft bedacht.