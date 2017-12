Minstens twaalf doden bij brand in New Yorks flatgebouw

In New York zijn bij een brand in een flatgebouw donderdagavond minstens twaalf doden gevallen, onder wie vier kinderen: meisjes van één, drie en zeven jaar en een jongetje van zeven. Dat meldt de politie van New York (NYPD). De andere dodelijke slachtoffers zijn vier mannen en vier vrouwen.

Het vuur brak rond 19.00 uur (01.00 ur Belgische tijd) uit op de benedenverdieping van het appartementsgebouw in de wijk The Bronx, in het noorden van de stad, en verspreidde al snel naar de bovenliggende verdiepingen, zegt de brandweer. De twaalf bevestigde dodelijke slachtoffers vielen op verschilllende verdiepingen en zijn tussen de 1 en 50 jaar oud.

Volgens burgemeester Bill de Blasio gaat het om de ergste brand in 25 jaar en bestaat het risico op nog meer slachtoffers. Hoe het vuur precies is kunnen ontstaan, is nog steeds niet duidelijk. De brandweer zette meer dan 160 manschappen in om de vlammen te bestrijden.