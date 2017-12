Frank Deboosere over Trump-tweet: “Hij kent het verschil niet tussen weer en klimaat”

Donald Trump haalt op de valreep van 2017 nog eens ferm uit naar de believers van de klimaatopwarming. In een tweet schrijft hij letterlijk: “We zouden een beetje klimaatopwarming goed kunnen gebruiken.” Trump twittert dat naar aanleiding van de extreme koude (-40°) aan de oostkust.

Terwijl Trump warme oorden opzocht in Florida kreunt de oostkust van de VS onder een extreme koude. Maar de president wil ze daar een hart onder de riem steken en twitterde: “In het oosten kan het de KOUDSTE nieuwsjaarsnacht ooit worden. Misschien kunnen we een beetje van die goede oude klimaatsopwarming gebruiken, waarvoor ons land, maar niet de andere landen, miljarden betaalde om ons ertegen te beschermen.”

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 december 2017

Het mag niet verrassen dat Trump zo schamper doet over het klimaatopwarming. Van bij zijn aantreden als president zei hij niet te geloven in de theorie van de klimaatopwarming. Wie dacht dat dat alleen maar stoere taal was, werd in juni op zijn plaats gezet: Trump kondigde aan dat de VS uit de klimaatakkoorden van Parijs stapte. In die akkoorden kwamen 174 landen overeen hoe ze de klimaatopwarming tot 1,5° zouden beperken en wie hoeveel voor het milieu zou betalen. Bij de uittreding zei Trump dat de VS bij die onderhandelingen een veel te dure factuur was gepresenteerd.

Beginnersfout

Weerman Frank Deboosere reageert op de tweet van Trump. “Trump maakt een beginnersfout: hij verwart ‘weer’ met ‘klimaat’. Het weer, dat zijn de omstandigheden zoals ze op een bepaald moment zijn. Maar als we heel veel weergegevens bij mekaar voegen, bekomen we het klimaat. Het klimaat, dat is het resultaat van 30 jaar onafgebroken waarnemingen van het weer.”

“Aan de hand van klimaatgegevens kunnen we zien of het weer van een bepaalde dag warmer of kouder is dan gemiddeld. We kunnen immers vergelijken met het gemiddelde van heel veel waarnemingen uit het verleden. En dat zorgt dan voor de beroemde zinsnede normaal voor de tijd van het jaar.”

“Als we nog veel meer weergegevens hebben, kunnen we kijken of het klimaat in de loop der jaren verandert. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. Het klimaat warmt op. In de 19e eeuw was het duidelijk kouder dan nu. Meer informatie daarover vind je op de klimaatpagina’s van mijn site”, zegt Frank De Boosere.

En hij besluit: “Het is beangstigend dat de machtigste man van de wereld niet verder kijkt dan vandaag”.