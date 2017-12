Amper BOB-controles op Oudejaarsnacht vanwege tekort aan agenten

Op oudejaarsnacht zullen er amper alcoholcontroles. Daar zijn te weinig manschappen voor beschikbaar. Dat zegt politievakbond VSOA aan VTM Nieuws.

Veel agenten worden tijdens de Oudejaarsnacht ingezet om evenementen te bewaken, daardoor werd eerder al aangekondigd dat de politie voornamelijk kleine doelgerichte acties zal houden. Vorige week kondigde de federale wegpolitie aan tijdens de kerstvakantie 50 extra agenten op te trommelen om alcoholcontroles uit te voeren, maar die moeten allemaal naar Brussel. Het is niet duidelijk of ze daar controles gaan uitvoeren of andere beveiligingsopdrachten.

Nog volgens VTM Nieuws hebben verschillenden politiezones aangegeven geen grote controles gepland te hebben. De beschikbare ploegen zullen voornamelijk het verkeer regelen.