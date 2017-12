Doden bij schietpartij aan kerk nabij Cairo

Een gewapende man heeft vrijdag een kerk ten zuiden van Cairo aangevallen en is doodgeschoten door politieagenten. De man opende het vuur buiten het gebouw. Naargelang de bron vielen daarbij vier doden dan wel vijf gewonde veiligheidsmensen. Daarna probeerde hij de kerk binnen te dringen. Hij werd echter door agenten doodgeschoten.

De christelijke minderheid in Egypte, de kopten, is het voorbije jaar al vaak het doelwit geweest van bloedige aanslagen. Het merendeel daarvan is opgeëist door Islamitische Staat (IS).

Volgens het Duitse persagentschap DPA, dat een veiligheidsbron aanhaalt, werd het gebouw in Helwan aangevallen door twee terroristen en vielen er vier doden: een medewerker van de kerk en drie agenten. Steeds volgens die bron werd één van de aanvallers doodgeschoten en wist de andere te ontsnappen.