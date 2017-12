Australische premier beboet voor het niet dragen van reddingsvest in boot

De Australische premier Malcolm Turnbull heeft een boete van 250 Australische dollar (omgerekend zo’n 163 euro) gekregen nadat hij in de haven van Sydney door paparazzi werd gefotografeerd in een rubberboot zonder reddingsvest aan.

Turnbull vaarde in de buurt van zijn woning aan boord van een rubberboot toen hij door alerte fotografen werd gekiekt. De foto verscheen donderdag in een Australische krant, waarop de autoriteiten hem prompt een boete van 250 dollar oplegden. Veiligheid is van het grootste belang en wanneer alleen in een boot is het dragen van een reddingsvest verplicht, luidde het.

Turnbull verklaarde deemoedig op Facebook zijn lesje te hebben geleerd en 'voortaan altijd een reddingsvest te zullen dragen in zijn rubberboot, ongeacht hoe dicht bij de kust, net zoals ik altijd doe in mijn kajak'. 'De regels kunnen soms erg technisch lijken, maar ze zijn er voor onze veiligheid en we moeten ze altijd in acht nemen', klonk het nog.

De premier kwam er met een boete overigens nog goed vanaf. Voor de kust van Botany Bay verdronk diezelfde dag nog een man nadat zijn rubberboot was gekapseisd en twee andere personen moesten door een helikopter uit het water worden geplukt. Geen van hen droeg een reddingsvest.