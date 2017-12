Het beeldje van het kindje Jezus dat in de kerststal op de Brusselse Grote Markt lag, is verdwenen. De kribbe is beschadigd, maar van de daders is vooralsnog geen spoor.

Ook in 2014 verdween het Jezus-beeldje uit de kerststal. Toen was dat het werk van actievoerders die protesteerden tegen het beleid van de regering-Michel. Of het ditmaal ook om een protestactie gaat, dan wel om louter vandalisme, is nog niet duidelijk. In de kerststal is geen boodschap achtergelaten.