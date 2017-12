Deze mannen lachen met vrouwenclichés op Instagram

Volgens Bros Being Basic posten vrouwen graag foto's en selfies met koffie, vriendinnen, zwangere buiken, yogamatten of cupcakes op Instagram. En dat vinden de mannen achter het populaire Instagramaccount hilarisch, zeker om een parodie van te maken en likes mee te scoren.

Het Instagramaccount is niet nieuw, maar blijft aan populariteit winnen. De mannen achter Bros Being Basic maken parodieën op clichéfoto's van vrouwen. Met de feestdagen zijn dat selfies met vriendinnen en te veel wijn, foto's met shopping-buit, me-time in de badkamer of foute kersttruien en kerstbomen.

Bros Being Basic vindt het grappig hoe vrouwen zich vaak in duizend bochten wringen om toch maar de perfecte foto op Instagram te posten. Ze doen de poses na en posten die op Instagram.

De pagina heeft ondertussen 652 000 volgers. Tijdens de zomer haalden ze veel likes met vakantiebeelden, nu focussen ze zich, tot grote hilariteit van alle volgers, op de 'gezellige' clichébeelden met kerst.