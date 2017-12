Sporen van asbest gevonden in make-up van Claire’s

In de make-up van de Amerikaanse keten Claire’s, die zich richt op jonge meisjes en ook vestigingen heeft in ons land, zijn sporen van asbest gevonden. Dat melden verschillende media in de Verenigde Staten.

Een moeder uit Rhode Island had voor Kerstmis make-up van de keten cadeau gedaan aan haar 6-jarige dochter. Ze twijfelde echter over de kwaliteit van de producten met glitter en stuurde een paar stalen op voor een reeks onafhankelijke testen, zo meldt de lokale zender NBC 10 News reports. Wat bleek? De make-up testte positief op tremolietasbest, een stof die in verband wordt gebracht met bepaalde types kanker.

De media-aandacht van de afgelopen dagen dwong Claire’s om een veiligheidsonderzoek te starten en zeventien producten uit de schappen te halen. Dat meldde de keten in een statement. Afgelopen woensdag werden klanten met een lijst op de website op de hoogte gebracht van de mogelijk getroffen producten. Daarbij horen verschillende glittermake-upsetjes en een oogschaduw- en lipglosspalet.

De beautyketen belooft om de producten die worden geretourneerd terug te betalen zolang het veiligheidsonderzoek loopt. "Zoals altijd is de veiligheid van onze producten en onze klanten een prioriteit", staat er in een update op Facebook.