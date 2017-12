26-jarige Vanessa met jong dochtertje vraagt euthanasie: “Ik weiger te leven om te lijden”

De 26-jarige Vanessa Stroomeyte uit Verviers heeft besloten om euthanasie aan te vragen. De jonge mama lijdt al haar hele leven aan een zware chronische ziekte. Omdat ook haar maag niet meer onafhankelijk kan werken, wil ze uit het leven stappen. De vrouw laat nu een boodschap achter voor haar dochter, zo schrijft Sud Presse.

Al vanaf haar geboorte heeft Vanessa te kampen met mucoviscidose. Taai slijm blokkeert haar ademhaling en haar spijsvertering, terwijl er sprake is van een soort van verharding van bepaalde organen. De zware chronische ziekte is niet te genezen, maar er bestaan wel behandelingen om symptomen te verlichten en waar mogelijk te voorkomen. Die duren elke dag ongeveer vier uur.

“Dit is niet menselijk”

Vorig jaar stopte ook haar maag met behoorlijk te functioneren. Ze kan enkel nog eten via een sonde in haar dunne darm. Zonder dat buisje kan ze niet meer leven. Van zodra de sonde uit haar lichaam verdwijnt, raakt de vrouw gedehydrateerd, zo moest ze aan den lijve ondervinden.

“Ik weiger te leven om te lijden. Het gaat niet meer. Dit is geen leven, dit is niet menselijk. Ik word steeds zwakker, dat doet ook enorm veel pijn bij mijn naasten. Ik kan me zelfs niet meer bezighouden met mijn dochtertje, dat ik om de week zie. Heeft het wel zin om te leven als er toch nooit een oplossing komt? Ik heb dus zelf een oplossing gezocht”, aldus Stroomeyte aan Sud Presse. Ze gaat de papieren voor euthanasie na deze vakantieperiode ondertekenen.

Laatste wens

De jonge vrouw heeft besloten om haar dochtertje een videoboodschap en een brief achter te laten. “Ik heb de moed niet om het haar in het echt uit te leggen. Ook al is ze volwassen voor haar leeftijd. Maar ik heb wel nog een laatste wens: ik hoop nog voor één keer met haar naar Disneyland Parijs te kunnen”, aldus Stroomeyte.