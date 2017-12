Hasselt -

Bekende mensen sterven soms meerdere keren, zoals Frankrijks rockicoon Johnny Halliday, die in 2009 al eens dood werd geacht toen een operatie fout afliep en de rocker in een coma belandde. “De eerste keer dat ik stierf, vond ik niet leuk, dus ben ik teruggekomen,” grapte Hallyday achteraf. Dit jaar ging Johnny definitief het hoekje om. Nu 2017 stilaan uitdooft, staan we nog een keer stil bij Johnny en enkele andere kleppers of opmerkelijke figuren die ons de voorbije twaalf maanden ontvielen.