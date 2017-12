Nadal en Federer bekroond tot “kampioenen der kampioenen”, Thiam wordt 3e bij de vrouwen

Tennissers Rafael Nadal en Roger Federer zijn vrijdag door de Franse sportkrant L’Equipe uitgeroepen tot “kampioenen der kampioenen” ter wereld. Bij de vrouwen ging de jaarlijkse prijs naar de Amerikaanse zwemster Katie Ledecky. Onze landgenote Nafissatou Thiam werd derde.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de prijs dat L’Equipe twee mannelijke atleten laat zegevieren. Voor Nadal (31) en Federer (36) was 2017 het jaar van de comeback. Beide atleten veroverden opnieuw de twee eerste plaatsen op de ATP-ranglijst en verdeelden de Grand Slams onder elkaar. Het duo blijft de Oostenrijkste skiër Marcel Hirscher en de Britse F1-piloot Lewis Hamilton voor. Het is voor Federer de vierde keer dat hij de prijs ontvangt, na 2005, 2006 en 2007. Nadal triomfeerde eerder in 2010 en 2013.

Bij de vrouwen werd Katie Ledecky de laureate. Zij hield haar landgenote, skiester Mikaela Shiffrin, en Nafi Thiam achter haar. Het is voor Ledecky haar tweede bekroning na 2014.

MANNEN

1. Rafael Nadal (Spa/tennis) et Roger Federer (Zwi/tennis) 704 punten

2. Marcel Hirscher (Oos/skiën) 280

3. Lewis Hamilton (GBr/autosport) 277

4. Caeleb Dressek (VSt/zwemmen) 268

5. Peter Sagan (Slk/wielrennen) 267

6. Cristiano Ronaldo (Por/voetbal) 169

7. Real Madrid (Spa/voetbal) 163

8. Anthony Joshua (GBr/boksen) 142

9. Kevin Durant (VSt/basket) 126

10. Wayde Van Niekerk (ZAf/atletiek) 99

VROUWEN

1. Katie Ledecky (VSt/zwemmen) 945 punten

2. Mikaela Shiffrin (VSt/skiën) 712 ++ 3. Nafissatou Thiam (Bel/atletiek) 467

4. Laura Dahlmeier (Dui/biatlon) 451

5. Federica Pellegrini (Ita/zwemmen) 374

6. Maria Lasitskene (Rus/atletiek) 295

7. Evguenia Medvedeva (Rus/kunstschaatsen) 157

8. Lieke Martens (Ned/voetbal) 6

9. Tori Bowie (VSt/atletiek) 3

10. Portia Woodman (NZl/rugby) 2