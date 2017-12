Trump: “Koudste oudjaarsavond? We hebben nood aan wat klimaatopwarming”

De Verenigde Staten kunnen wel wat klimaatopwarming gebruiken, nu ze met een koudegolf kampen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter.

In het oosten van de VS is het momenteel bitterkoud. In Minnesota werden temperaturen van min 37 gemeten. Ook in steden als New York en Washington DC vriest het de stenen uit de grond. Aanleiding genoeg voor Donald Trump, die op vakantie is in het warme Florida, om op Twitter eens goed te lachen met de klimaatopwarming.

“In het oosten kan het de koudste oudjaar ooit zijn. Misschien kunnen we wel wat klimaatopwarming gebruiken, waar ons land, in tegenstelling tot andere landen, triljoenen dollars voor moest betalen om ze tegen te houden”, klonk het op Twitter.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 december 2017

Het is niet de eerste keer dat Trump de klimaatsverandering in twijfel trekt. In 2012 tweette hij al: “Het is aan het vriezen en sneeuwen in New York. We hebben nood aan klimaatopwarming”. Een van zijn eerste daden als president was ook het terugtrekken van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs.

Foto: AP