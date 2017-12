Toen de Australische Mary Elisabeth Donaldson bij haar prins Frederik in Denemarken ging wonen, voelde ze zich in het begin bijzonder eenzaam. In een interview vertelt ze voor het eerst over de lastige periode in haar leven.

Toen ze in een bar in Sydney prins Frederik van Denemarkten ontmoette, veranderde het leven van de Australische Mary Elizabeth Donaldson compleet. Na een langeafstandsrelatie verhuist Mary in 2001 naar Europa. "En dat was in het begin heel moeilijk", geeft de kroonprinses (45) in een interview met Australian Women's Weekly toe.

"Ik heb me in het begin heel erg eenzaam gevoeld in Denemarken", vertelt de kroonprinses. "Verhuizen van Australië naar een ander continent was een heel grote stap. De taal, de vrienden, de cultuur, het leven... alles was plots anders. Ik denk dat het heel erg normaal is dat ik me in die periode vaak eenzaam heb gevoeld, en dat ik soms het gevoel had dat ik een buitenstaander was."

Veertien jaar later is de kroonprinses helemaal ingeburgerd. Ze spreekt vloeiend Deens en is heel geliefd in Denemarken. Haar aanwezigheid in Kopenhagen heeft de populariteit van het Deens koningshuis zelfs een boost gegeven. Kroonprinses Mary en prins Frederik hebben ondertussen vier kinderen en worden heel vaak in de stad gespot. Ze rijden er bijvoorbeeld met de fiets rond, en kozen er bewust voor om hun kinderen naar een publieke school te sturen.

Samen met haar gezin bezoekt de kroonprinses nog geregeld haar familie. Zo vierden ze ook dit jaar Kerstmis in Australië, kondigde het Deense hof aan.