Gluren bij BV's: Tanja Dexters trakteert net voor het nieuwe jaar op een levenswijsheid

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Presentator Kobe Ilsen is momenteel op vakantie in het besneeuwde Les Tines in Frankrijk, maar met zijn masker op zal niemand hem herkennen.

Ice Eyes Baby !! Een bericht gedeeld door Kobe Ilsen (@kobeilsen) op 28 Dec 2017 om 4:50 (PST)



Tanja Dexters trakteert nog voor het einde van het jaar op een levenswijsheid: "Meisjes kunnen overleven zonder lief, maar niet zonder beste vriendin", schrijft ze bij een kiekje met haar bestie.



Paul Van Haver, beter bekend als Stromae, stapte twee jaar geleden in het huwelijksbootje met zijn Coralie Barbier. Zij heeft nu voor het eerst een glimp gedeeld van het feest.



Zo jolig zag je Valerie De Booser, mevrouw Koen Wauters, nog nooit...



Radioster Eva De Roo is bekomen van de Warmste Week en gaat nieuwjaar in een grootstad vieren. "Ork, ork, ork, nieuwjaar vier je best in New...?", schrijft ze bij een foto van zichzelf.



Presentator Tom Waes is op zoek naar het noorderlicht in Spitsbergen, maar tot nu toe geen spektakel te zien in de lucht. "Voorlopig Nougat Borealis", schrijft hij bij een zwarte foto van de hemel.



Stylist Jani Kazaltzis herdacht zijn oma. "Rust in vrede lieve yaya. Een foto uit de oude doos samen met mama en Mano (Broer). We gaan je missen."



Elodie Ouedraogo en Jeroom poseerden voor een selfie omdat ze al acht jaar samen zijn. "Eight down, forever to go! Merry Christmas", schreef de ex-atlete erbij.



Katja Retsin geniet met volle teugen van de kerstvakantie en kroop dankzij Snapchat met zoontje Matisse in een kerstbal.



Tussen de foto's van tattoos van 'Temptation Pommeline' staat een schattig diertje: haar hamster Ferdie.